Призёр Олимпийских игр по биатлону объявила о своей беременности
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в эстафете, четырёхкратный призёр чемпионатов мира французская биатлонистка Анаис Шевалье объявила о своей беременности.
«Я возобновляю тренировки в хорошей компании, потому что чуть более чем через три месяца я уже буду не одна. Осенью я стану мамой! Я пропущу следующий розыгрыш Кубка мира, но настроена вернуться через сезон, чтобы готовиться к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.
До конца июня я буду тренироваться с французской командой. Моя цель — возобновить спокойные тренировки весной 2020 года и вернуться к соревнованиям в декабре 2020-го, — написал Шевалье в своём «фейсбуке».
Шевалье является победительницей и призёром этапов Кубка мира, призёром чемпионата Европы.
Шевалье: мои пальцы на стрельбе были просто деревянными
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