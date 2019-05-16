Хрычиков — об исполкоме ВАДА: РУСАДА продолжает соответствовать кодексу

Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков рассказал о прошедшем заседании исполкома ВАДА в Монреале.
20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
«Исполком ВАДА, который прошёл в среду, на своём заседании не выносил никакого решения по РУСАДА. Его и не должно было быть. Решение было принято на сентябрьском исполкоме на Сейшелах, и после этого ничего не требуется. И на совете учредителей, заседание которого состоится сегодня, также никаких решений по РУСАДА принято не будет.
Было два условия, они выполнены. Сейчас идёт анализ базы данных. Это очень длительный процесс, я допускаю, что даже до осени он не завершится, но мы надеемся, что это произойдёт как можно раньше. В связи с этим пока никаких решений принято не будет, РУСАДА продолжает соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу.
На вчерашнем исполкоме к российскому вопросу мы подошли в самом конце длительного заседания. Это совершенно не первостепенный вопрос сейчас для ВАДА. Есть другие вещи, на которых сейчас концентрируется внимание", — цитирует Хрычикова ТАСС.
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