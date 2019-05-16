Расследование не нашло доказательств травли Скотт, выступавшей против РУСАДА

Независимое расследование не обнаружило фактов травли в отношении Бекки Скотт со стороны членов исполнительного комитета ВАДА. Канадка активно выступала против восстановления Российского антидопингового агентства в правах и после положительного решения исполкома по РУСАДА ушла в отставку со своей должности в комиссии спортсменов ВАДА.
Бекки ранее заявила, что некоторые члены исполкома относились к ней «неуважительно» и делали «неприемлемые замечания» на заседаниях.
Были опрошены все участники заседания исполкома, которое состоялось на Сейшельских островах в сентябре. Для проведения расследования ВАДА прибегло к услугам большого числа независимых следователей.
В итоге был подготовлен 58-страничный отчёт, в котором утверждается, что коллеги в отношении Скотт вели себя «агрессивно, резко и неуважительно», но признаков травли обнаружено не было, сообщает AFP.
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