Жук: Степанова и Букин впервые так близко подошли к лидерам

Ирина Жук, тренер танцевальной пары Александра Степанова/Иван Букин, оценила прогресс фигуристов и рассказала о подготовке программ на следующий сезон.

«Думаю, этот сезон даст не просто толчок, а станет хорошим трамплином для наших спортсменов. Степанова – Букин почувствовали вкус пьедестала. На чемпионате Европы и на чемпионате мира после ритм-танца они были в тройке. Но когда после произвольной программы в Сайтаме ребята увидели свои оценки – оценки, которых никогда ещё не получали, и вроде обрадовались, но поняли, что не в тройке, потому что американцы уже откатались, конечно, немного расстроились. Но с другой стороны, когда мы после все обсудили, то 4-е место на чемпионате мира – прекрасный результат. До этого выше 7-го места они не поднимались. В первый раз они так близко подошли к лидерам. И не просто подошли, а соревновались с ними.



В этот раз произвольную программу ставили сами. Не будем пока подробно о ней рассказывать. Единственное, скажу – программа динамичная, очень быстро пролетает. Даже Саша удивилась: «А мы точно все элементы вставили?» Работать с ребятами сейчас одно удовольствие. Это уже другой уровень, все схватывают быстро, сами многое предлагают, прислушиваются. У нас получается союз единомышленников. Хотя все понимают, что мы – тренеры, они – спортсмены, и никакого панибратства между нами нет, а есть сотрудничество, которое выходит на новый уровень. И юниоры смотрят на эту пару, учатся, стараются соответствовать. Это отличный воспитательный момент», — цитирует Жук официальный сайт ФФККР.

В прошедшем сезоне Степанова и Букин стали серебряными призёрами чемпионата Европы, а также выиграли этапы Гран-при в России и Финляндии.