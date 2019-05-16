Мария Филатова введена в Международный зал славы гимнастики
Двукратная чемпионка Олимпийских игр (Монреаль-1976 и Москва-1980) Мария Филатова была введена в Международный зал славы гимнастики. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации спортивной гимнастики России.
Торжественная церемония пройдёт в Оклахома-Сити (США) 18 мая. Бывшая гимнастка приглашена лично принять участие в мероприятии.
Помимо Олимпийских игр 57-летняя Филатова дважды становилась чемпионкой мира в командных соревнованиях и выигрывала чемпионат Европы в вольных упражнениях. В настоящее время Мария работает тренером в Центре олимпийской подготовки Ленинска-Кузнецкого.
Кроме Филатовой в Международный зал славы был введён 11-кратный призёр чемпионатов мира из Беларуси Иван Иванков.
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