Мария Филатова введена в Международный зал славы гимнастики

Двукратная чемпионка Олимпийских игр (Монреаль-1976 и Москва-1980) Мария Филатова была введена в Международный зал славы гимнастики. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации спортивной гимнастики России.



Торжественная церемония пройдёт в Оклахома-Сити (США) 18 мая. Бывшая гимнастка приглашена лично принять участие в мероприятии.



Помимо Олимпийских игр 57-летняя Филатова дважды становилась чемпионкой мира в командных соревнованиях и выигрывала чемпионат Европы в вольных упражнениях. В настоящее время Мария работает тренером в Центре олимпийской подготовки Ленинска-Кузнецкого.

Кроме Филатовой в Международный зал славы был введён 11-кратный призёр чемпионатов мира из Беларуси Иван Иванков.