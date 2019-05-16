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Большунов и Непряева будут выступать за Архангельскую область

Большунов и Непряева будут выступать за Архангельскую область
Другие / Лыжный спорт 0

Заслуженный тренер России Юрий Бородавко сообщил, что подопечные Александр Большунов и Наталья Непряева в предстоящем сезоне будут представлять Архангельскую область. Ранее Большунов выступал за Тюменскую область, а Непряева — за Московскую и Тверскую области.

«Спортсмены полностью выполнили контракты перед территориями и были вправе выбирать свою дальнейшую жизнь. Возможно, им были предложены лучшие условия, в случае с Непряевой — точно. Финансовая сторона вопроса? Это личные контракты, поэтому будет неэтично раскрывать подробности», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Большунов — четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года. Непряева — призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года.

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