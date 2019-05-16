Тренер — о решении Большунова покинуть команду Тюмени: не надо конспирологии

Заслуженный тренер России Юрий Бородавко прокомментировал решение Александра Большунова сменить регион. Ранее четырёхкратный призёр Олимпийских игр выступал за Тюменскую область, с нового сезона он будет представлять Архангельскую область.

В составе команды Тюменской области Александр должен был выступить в эстафете на прошедшем чемпионате России, но за день до старта отправился в Норвегию для участия в марафоне Kobberlopet.

«Не думаю, что сейчас надо погружаться в конспирологию. Будучи свободным агентом и выполнив все обязательств перед Тюменью, он был вправе сделать такой выбор», — приводит слова Бородавко ТАСС.

За Архангельскую область также будет выступить призёр Олимпийских игр Наталья Непряева.