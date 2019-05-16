Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Тренер — о решении Большунова покинуть команду Тюмени: не надо конспирологии

Тренер — о решении Большунова покинуть команду Тюмени: не надо конспирологии
Другие / Лыжный спорт 0

Заслуженный тренер России Юрий Бородавко прокомментировал решение Александра Большунова сменить регион. Ранее четырёхкратный призёр Олимпийских игр выступал за Тюменскую область, с нового сезона он будет представлять Архангельскую область.

В составе команды Тюменской области Александр должен был выступить в эстафете на прошедшем чемпионате России, но за день до старта отправился в Норвегию для участия в марафоне Kobberlopet.

«Не думаю, что сейчас надо погружаться в конспирологию. Будучи свободным агентом и выполнив все обязательств перед Тюменью, он был вправе сделать такой выбор», — приводит слова Бородавко ТАСС.

За Архангельскую область также будет выступить призёр Олимпийских игр Наталья Непряева.

Большунов и Непряева будут выступать за Архангельскую область
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент