Слепов: давно я не гулял на свадьбе

Трёхкратный чемпион Европы российский биатлонист Алексей Слепов опубликовал фото со свадьбы Анастасии Морозовой и Никиты Поршнева.

«Давно я не гулял на свадьбе. Извиняюсь за позднее фото, но уик-энд в Саратове прошёл просто зажигательно и увлекательно! Сейчас уже бегаю по тропам, ведущим к горе Эльбрус, вместе с новой питерской командой… P.S: Никите Поршневу и Насте Морозовой — огромной любви, терпения, везения, удачи, детей и ярких моментов в жизни! Ура! Всем, кто был на свадьбе, и не только — ЗОЖ!» — написал Слепов.

Пост доступен в «инстаграме» Алексея Слепова.

Поршнев — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, победитель Универсиады-2019 в Красноярске в индивидуальной гонке, неоднократный чемпион России. Его супруга является победительницей и призёром этапов Кубка IBU и чемпионата России.