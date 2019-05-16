Слепов: давно я не гулял на свадьбе

Трёхкратный чемпион Европы российский биатлонист Алексей Слепов опубликовал фото со свадьбы Анастасии Морозовой и Никиты Поршнева.
«Давно я не гулял на свадьбе. Извиняюсь за позднее фото, но уик-энд в Саратове прошёл просто зажигательно и увлекательно! Сейчас уже бегаю по тропам, ведущим к горе Эльбрус, вместе с новой питерской командой… P.S: Никите Поршневу и Насте Морозовой — огромной любви, терпения, везения, удачи, детей и ярких моментов в жизни! Ура! Всем, кто был на свадьбе, и не только — ЗОЖ!» — написал Слепов.
Пост доступен в «инстаграме» Алексея Слепова.
Поршнев — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, победитель Универсиады-2019 в Красноярске в индивидуальной гонке, неоднократный чемпион России. Его супруга является победительницей и призёром этапов Кубка IBU и чемпионата России.
- 16 мая 2019
-
15:27
-
14:31
-
14:18
-
14:00
-
13:26
-
12:41
-
12:31
-
12:13
-
11:38
-
11:00
-
10:25
-
10:02
-
09:52
-
09:21
-
00:48
- 15 мая 2019
-
23:45
-
23:14
-
22:40
-
22:04
-
22:03
-
20:34
-
19:43
-
19:22
-
19:14
-
18:49
-
18:02
-
17:22
-
17:21
-
16:44
-
16:15
-
15:42
-
14:37
-
14:30
-
14:17
-
13:34