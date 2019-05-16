Слуцкая: все, кто пишет чушь обо мне, просто хотят заработать

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала появление в СМИ новостей о её личной жизни.

«Мой день всегда начинается с прочтения новостей. И иногда утро становится совсем весёлым, так как среди экономических, политических и других новостей я вижу много «интересного» и про себя. А ещё веселее, когда никому не даёшь интервью, а твои якобы интервью печатают различные издания! Всё переврут, додумают, решат за тебя… а люди верят и заваливают мой „инстаграм“!

Друзья, я про свою личную жизнь ни одному печатному изданию (последний год уж точно) интервью не давала. Последнее — это была съёмка в передаче «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Так что все те, кто пишет всякую чушь, хотят просто заработать. А вы часто верите непроверенным источникам и жёлтым газетёнкам с дешёвым персоналом?» — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.

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