Федерация лыжных гонок Татарстана официально отделилась от биатлона

Федерация лыжных гонок Республики Татарстан провела собрание учредителей, на котором было официально объявлено о разделении существовавшей с 2011 года федерации лыжных гонок и биатлона республики на две отдельные организации.



«Когда семь лет назад нас попросили объединить структуры, мы согласились. Однако каждый из видов спорта требует большого внимания, поэтому полноценно развивать обе дисциплины проблематично. При этом есть Союз биатлонистов России, есть отдельная Федерация лыжных гонок России.

Сегодня состоялось собрание учредителей, где было принято решение заниматься лыжными гонками. Мы пройдём регистрацию и будем называться – федерация лыжных гонок Республики Татарстан. Новая федерация биатлона также уже создаётся», — цитирует президента федерации лыжных гонок Татарстана Ильшата Фардиева официальный сайт организации.



Фардиев не уточнил, идёт речь о создании ещё одной федерации биатлона Татарстана или о уже образованной.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что 13 апреля прошло учредительное собрание отдельной федерации биатлона республики. Её президентом был избран Ильдар Нугманов.