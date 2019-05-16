Трефилов проведёт первый матч у руля «Кубани» после операции на сердце 19 мая
Стала известна дата возвращения на тренерский мостик ЖГК «Кубань» Евгения Трефилова. Как сообщает генеральный директор краснодарского клуба Сергей Вальтер, уже 19 мая специалист будет руководить командой в ответном матче за бронзовые медали чемпионата России против «Звезды». Об этом сообщает ТАСС.
Первый матч за бронзовые медали чемпионата России между «Кубанью» и «Звездой» состоится сегодня, 16 мая.
Напомним, 5 февраля стало известно, что Трефилов был госпитализирован в Краснодаре из-за проблем с сердцем. 19 февраля ему была проведена операция. 12 марта Евгений был выписан из больницы и отправлен на восстановление в санаторий. 6 мая 63-летний специалист провёл первую тренировку «Кубани» после операции.
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