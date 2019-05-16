Союз биатлонистов России объявил о сотрудничестве с букмекерской компанией

Союза биатлонистов России объявил о начале сотрудничества с букмекерской компанией Parimatch. В рамках партнёрства компания будет представлена на этапах Кубка России, чемпионате России, а также на чемпионате России по летнему биатлону.
«Parimatch – один из лидеров индустрии беттинга в России, и я рад объявить о начале нашего сотрудничества. Мы уверены, что партнёрство положительно повлияет на популяризацию нашего вида спорта в России и станет взаимовыгодным для обеих сторон. На первом этапе наше сотрудничество распространяется только на российские соревнования, но я уверен, что спектр нашей совместной работы может быть расширен, и мы готовы предпринять для этого все усилия», — сказал президент СБР Владимир Драчёв.
Компания получила статус официального партнёра СБР.
- 16 мая 2019
-
17:11
-
16:44
-
16:10
-
15:27
-
14:31
-
14:18
-
14:00
-
13:26
-
12:41
-
12:31
-
12:13
-
11:38
-
11:00
-
10:25
-
10:02
-
09:52
-
09:21
-
00:48
- 15 мая 2019
-
23:45
-
23:14
-
22:40
-
22:04
-
22:03
-
20:34
-
19:43
-
19:22
-
19:14
-
18:49
-
18:02
-
17:22
-
17:21
-
16:44
-
16:15
-
15:42
-
14:37