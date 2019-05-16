Союз биатлонистов России объявил о сотрудничестве с букмекерской компанией

Союза биатлонистов России объявил о начале сотрудничества с букмекерской компанией Parimatch. В рамках партнёрства компания будет представлена на этапах Кубка России, чемпионате России, а также на чемпионате России по летнему биатлону.

«Parimatch – один из лидеров индустрии беттинга в России, и я рад объявить о начале нашего сотрудничества. Мы уверены, что партнёрство положительно повлияет на популяризацию нашего вида спорта в России и станет взаимовыгодным для обеих сторон. На первом этапе наше сотрудничество распространяется только на российские соревнования, но я уверен, что спектр нашей совместной работы может быть расширен, и мы готовы предпринять для этого все усилия», — сказал президент СБР Владимир Драчёв.

Компания получила статус официального партнёра СБР.