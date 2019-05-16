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Мерензон: в России происходит шахматный бум

Мерензон: в России происходит шахматный бум
Другие / Шахматы 0

Президент и основатель компании World Chess Илья Мерензон поделился мнение о предстоящем этапе Гран-при по шахматам в Москве.

«Мы чувствуем, что в России происходит сейчас шахматный бум. Это началось в 2016 году, когда Карякин выиграл Гран-при. С тех пор в России наблюдается рост популярности шахматного спорта

Я очень рад, что в нашей стране сейчас проходит гран-при. Шахматы сейчас не только спорт, но и бизнес.

После чемпионата мира в Нью-Йорке мы были поражены тем, сколько людей спрашивали у нас, где можно сыграть в шахматы в России. Это нас впечатлило и мы начали трансформировать этот вид спорта в привлекательную индустрию. Мерчандайзинг очень важен для любого вида спорта и в шахматах он сейчас развивается», – передаёт слова Мерензона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Константинов.

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