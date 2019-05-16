Мерензон: в России происходит шахматный бум

Президент и основатель компании World Chess Илья Мерензон поделился мнение о предстоящем этапе Гран-при по шахматам в Москве.
«Мы чувствуем, что в России происходит сейчас шахматный бум. Это началось в 2016 году, когда Карякин выиграл Гран-при. С тех пор в России наблюдается рост популярности шахматного спорта
Я очень рад, что в нашей стране сейчас проходит гран-при. Шахматы сейчас не только спорт, но и бизнес.
После чемпионата мира в Нью-Йорке мы были поражены тем, сколько людей спрашивали у нас, где можно сыграть в шахматы в России. Это нас впечатлило и мы начали трансформировать этот вид спорта в привлекательную индустрию. Мерчандайзинг очень важен для любого вида спорта и в шахматах он сейчас развивается», – передаёт слова Мерензона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Константинов.
- 16 мая 2019
-
17:11
-
16:44
-
16:10
-
15:27
-
14:31
-
14:18
-
14:00
-
13:26
-
12:41
-
12:31
-
12:13
-
11:38
-
11:00
-
10:25
-
10:02
-
09:52
-
09:21
-
00:48
- 15 мая 2019
-
23:45
-
23:14
-
22:40
-
22:04
-
22:03
-
20:34
-
19:43
-
19:22
-
19:14
-
18:49
-
18:02
-
17:22
-
17:21
-
16:44
-
16:15
-
15:42
-
14:37