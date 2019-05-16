Шахматист Непомнящий: в нокаут-системе элемент удачи выше, он более зрелищен

Система игр на выбывание, которую будут применять в новом цикле Гран-при чемпионата мира–2020 по шахматам является более зрелищной, такое мнение выразил российский гроссмейстер Ян Непомнящий.



«Накал такой, что хотелось бы доиграть до конца месяца. Надо отдать должное ФИДЕ, много велось обсуждений, дискуссий по поводу формата Гран-при с ведущими игроками. Я не был в числе тех, кто поддерживает нокаут-систему, я больше за круговой турнир, но в нокаут-системе элемент удачи выше, а значит, он более зрелищен, предполагает большую отдачу и требует максимальной выкладки на всех этапах от каждого участника. А вообще, мне хотелось бы, чтобы все четыре этапа проходили здесь — многие российские участники стартуют здесь, удачи нашим ребятам, будем бороться», — приводит слова Непомнящего ТАСС.



Цикл чемпионата мира 2020 года по шахматам начнётся в Москве завтра, 17 мая, с первого этапа Гран-при ФИДЕ, в нём сыграют 16 известных гроссмейстеров из семи стран, в том числе россияне Сергей Карякин, Пётр Свидлер, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Никита Витюгов, Дмитрий Яковенко и Даниил Дубов.

Первый этап серии Гран-при ФИДЕ стартует в Москве 17 мая