Синхронистка Шишкина: нервы успокаивает музыка Гребенщикова и его «Аквариума»

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина поделилась своими музыкальными пристрастиями и рассказала, что нервы после тренировок ей помогает успокоить прослушивание Бориса Гребенщикова.



«Мой плей-лист переполнен. В нем присутствуют и классика, и рок-композиции, и даже рэп. Я, по сути своей, меломан. Правда, есть вещи, например, в стиле хеви-метал или хард-рок, которые мне слушать тяжеловато.



У нас на тренировках постоянно играет музыка. Она громко звучит и над водой, и под водой. В минуты отдыха хочется послушать что-то более спокойное, умиротворяющее. Успокоить свои нервы. Помогает в этом Борис Гребенщиков и его «Аквариум». Например, композиция «Древнерусская тоска». Люблю послушать музыку в автомобиле», — приводит слова спортсменки сайт Олимпийского комитета России.