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Маснада выиграл шестой этап «Джиро д’Италия». Конти возглавил общий зачёт

Маснада выиграл шестой этап «Джиро д’Италия». Конти возглавил общий зачёт
Другие / Велоспорт 0

Шестой этап Гранд-тура «Джиро д’Италия» на 238 километров, который проходил от Кассино до Орбетелло, выиграл итальянец Фаусто Маснада из Androni Giocattoli-Sidermec. Новым лидером общего зачёта стал Валерио Конти из UAE-Team Emirates.

Велошоссе. Гонка Мирового тура «Джиро д’Италия»
6-й этап. Кассино — Орбетелло, 238 км

1. Фаусто Маснада (Италия, Androni Giocattoli – Sidermec) – 5.45,01
2. Валерио Конти (Италия, UAE-Team Emirates) – + 0,05
3. Хосе Хоакин Рохас (Испания, Movistar) – + 0,38
36. Павел Сиваков (Россия, Ineos) – +7,19
60. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – то же время
62. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha Alpecin) – то же время
164. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha Alpecin) – + 24,08

После шести этапов

1. Валерио Конти (Италия, UAE-Team Emirates) – 25.22,0
2. Джованни Карбони (Италия, Bardiani – CSF) – + 1,41
3. Нанс Петерс (Франция, AG2R La Mondiale) – 2,049
28. Павел Сиваков (Россия, Ineos) – + 6.48
29. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – + 7.00
98. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha Alpecin) – + 19.29
159. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha Alpecin) – + 48.59.

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