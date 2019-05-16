Маснада выиграл шестой этап «Джиро д’Италия». Конти возглавил общий зачёт

Шестой этап Гранд-тура «Джиро д’Италия» на 238 километров, который проходил от Кассино до Орбетелло, выиграл итальянец Фаусто Маснада из Androni Giocattoli-Sidermec. Новым лидером общего зачёта стал Валерио Конти из UAE-Team Emirates.



Велошоссе. Гонка Мирового тура «Джиро д’Италия»

6-й этап. Кассино — Орбетелло, 238 км



1. Фаусто Маснада (Италия, Androni Giocattoli – Sidermec) – 5.45,01

2. Валерио Конти (Италия, UAE-Team Emirates) – + 0,05

3. Хосе Хоакин Рохас (Испания, Movistar) – + 0,38

36. Павел Сиваков (Россия, Ineos) – +7,19

60. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – то же время

62. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha Alpecin) – то же время

164. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha Alpecin) – + 24,08



После шести этапов



1. Валерио Конти (Италия, UAE-Team Emirates) – 25.22,0

2. Джованни Карбони (Италия, Bardiani – CSF) – + 1,41

3. Нанс Петерс (Франция, AG2R La Mondiale) – 2,049

28. Павел Сиваков (Россия, Ineos) – + 6.48

29. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – + 7.00

98. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha Alpecin) – + 19.29

159. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha Alpecin) – + 48.59.