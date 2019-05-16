Гандболистки «Ставрополья» повели в серии за 7-е место против «Динамо-Синары»
Гандболистки «Ставрополья» в первом матче серии за 7-е женской гандбольной Суперлиги дома обыграли представительниц волгоградского клуба «Динамо-Синара» со счётом 26:19 (14:9).
В составе ставропольской команды 6 мячей забила Галина Никифорова, 5 раз отличилась Елена Лунина. У «Динамо-Синара» самой результативной стала Юлия Маркова — на её счету 6 мячей. Пять раз ворота соперниц поразила Виктория Турусина.
На предварительном этапе «Динамо-Синара» заняла шестое место, а представительницы «Ставрополья» стали восьмыми. Следующая игра пройдёт Волгограде 20 мая.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Серия за 7-е место. Первый матч
«Ставрополье» (Ставрополь) — «Динамо-Синара» (Ставрополь) — 26:19 (14:9).
Счёт в серии – 1-0.
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