«Кубань» обыграла «Звезду» в 1-м матче серии за 3-е место гандбольной Суперлиги

Женский гандбольный клуб «Кубань» в первом матче серии за 3-е место чемпионата России на выезде обыграл представительниц звенигородской «Звезды» со счётом 32:28 (18:17).
У краснодарского клуба 10 мячей забила Диана Голуб, по 6 — Антонина Скоробогатченко и Ярослава Фролова. В составе «Звезды» самой результативной стала Наталья Никитина — на её счету 9 мячей. Пять раз ворота соперниц поразила Ирина Никитина.
Следующая игра пройдёт на площадке «Кубани» 19 мая.
Ранее в первом матче серии за 7-е место гандболистки «Ставрополья» обыграли представительниц волгоградского клуба «Динамо-Синара» со счётом 26:19.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Серия за 3-е место. Первый матч
«Звезда» (Звенигород) — «Кубань» (Краснодар) — 28:32 (17:18).
Счёт в серии – 0-1.
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