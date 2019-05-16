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Загитова опубликовала фото с теннисного корта

Загитова опубликовала фото с теннисного корта
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 16-летняя россиянка Алина Загитова поделилась новой фотографией с отдыха. В этот раз спортсменка позирует с ракеткой на теннисном корте.

«Куда ж без спорта», — написала Загитова.

Фото доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.

В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.

Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару: у Загитовой 4510 баллов, у Мияхары — 3459. Топ-3 рейтинга замыкает российская фигуристка Евгения Медведева (3384).

Загитова опубликовала новые фотографии в купальнике
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