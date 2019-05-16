МФК «КПРФ» обыграл «Новую генерацию» и ведёт в полуфинальной серии — 2-0
«КПРФ» во втором матче полуфинала плей-офф чемпионата России по мини-футболу на домашней площадке вновь обыграл сыктывкарскую «Новую генерацию» со счётом 6:5. Теперь московский клуб ведёт в серии до трёх побед — 2-0. Дублем у хозяев отметился Янар Асадов.
Третий матч между командами пройдет 19 мая на площадке «Новой генерации».
В другой полуфинальной паре МФК «Тюмень» обыграл самарское «Динамо»
и сравнял счёт в серии — 1-1.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Полуфинал. Второй матч
«КПРФ» (Москва) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 6:5 (4:1).
Голы: Паульнио, 8; Асадов, 9,46; Разуванов, 14; Сими Сайотти 18; Понкратов, 41 — Леготин, 22; Емельянов, 32; Шишов, 40; Елькин, 40; Щурок, 47.
Счёт в серии — 2-0.
МФК «КПРФ» в первом матче полуфинала ЧР обыграл «Новую генерацию»
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