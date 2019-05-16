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Екатеринбург примет чемпионат Европы — 2020 по самбо

Екатеринбург примет чемпионат Европы — 2020 по самбо
Другие / Прочие виды спорта 0

Екатеринбург, бывший единственным претендентом на проведение чемпионата Европы 2020 года по самбо, утверждён в качестве города — хозяина соревнований. Соответствующее решение принял конгресс Европейской федерации самбо, сообщает ТАСС.

«В Екатеринбурге сделано много для развития самбо, в этом году мы начали стройку — в городе строится дворец самбо. Надеемся, будет прекрасный повод посетить его во время чемпионата Европы. В нём мы сможем проводить соревнования, сборы команд. Проведение чемпионата Европы в Екатеринбурге важно для развития самбо не только в России, но и во всей Европе», — отметил президент Европейской федерации самбо и Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Юношеский чемпионат Европы 2020 года пройдёт в болгарском Паничиште.

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