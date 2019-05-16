Екатеринбург примет чемпионат Европы — 2020 по самбо

Екатеринбург, бывший единственным претендентом на проведение чемпионата Европы 2020 года по самбо, утверждён в качестве города — хозяина соревнований. Соответствующее решение принял конгресс Европейской федерации самбо, сообщает ТАСС.
«В Екатеринбурге сделано много для развития самбо, в этом году мы начали стройку — в городе строится дворец самбо. Надеемся, будет прекрасный повод посетить его во время чемпионата Европы. В нём мы сможем проводить соревнования, сборы команд. Проведение чемпионата Европы в Екатеринбурге важно для развития самбо не только в России, но и во всей Европе», — отметил президент Европейской федерации самбо и Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.
Юношеский чемпионат Европы 2020 года пройдёт в болгарском Паничиште.
- 16 мая 2019
-
23:07
-
22:31
-
21:56
-
21:28
-
20:52
-
20:15
-
19:48
-
19:20
-
18:27
-
18:08
-
17:11
-
16:44
-
16:10
-
15:27
-
14:31
-
14:18
-
14:00
-
13:26
-
12:41
-
12:31
-
12:13
-
11:38
-
11:00
-
10:25
-
10:02
-
09:52
-
09:21
-
00:48
- 15 мая 2019
-
23:45
-
23:14
-
22:40
-
22:04
-
22:03
-
20:34
-
19:43