Россиянин Денисенко выиграл бронзу на чемпионате мира по тхэквондо

Россиянин Алексей Денисенко завоевал бронзовую награду на чемпионате мира по тхэквондо в Манчестере (Великобритания).

Спортсмен, выступающий в весовой категории до 68 кг, в полуфинале проиграл представителю Испании Хавьеру Пересу Поло — 6:12. Вторая бронзовая медаль досталась Ли Дэ Хуну из Южной Кореи.

Ещё один россиянин Георгий Попов выступит в финале в соревнованиях в весовой категории до 54 кг. В полуфинале он оказался сильнее иранца Армина Хадипуры — 20:14. В финале Попову предстоит сразиться с южнокорейцем Пэ Чжун Со.