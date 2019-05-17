Россиянин Денисенко выиграл бронзу на чемпионате мира по тхэквондо
Россиянин Алексей Денисенко завоевал бронзовую награду на чемпионате мира по тхэквондо в Манчестере (Великобритания).
Спортсмен, выступающий в весовой категории до 68 кг, в полуфинале проиграл представителю Испании Хавьеру Пересу Поло — 6:12. Вторая бронзовая медаль досталась Ли Дэ Хуну из Южной Кореи.
Ещё один россиянин Георгий Попов выступит в финале в соревнованиях в весовой категории до 54 кг. В полуфинале он оказался сильнее иранца Армина Хадипуры — 20:14. В финале Попову предстоит сразиться с южнокорейцем Пэ Чжун Со.
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