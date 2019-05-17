Зарипова: когда Мамун лежала пластом и не могла подняться, не знала, что делать

Амина Зарипова, тренер олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Маргариты Мамун, рассказала о вирусе, который спортсменка подцепила на Кубке мира в Баку.

«Что происходит после выигранной Олимпиады с тренером? Такой же сильный отходняк, как и у спортсмена. Тренер ведь тоже выкладывается на Олимпиаде на 200%. Когда всё заканчивается, на какое-то время просто перестаёшь понимать, где реальность, где нереальность. Особенно когда у тебя — успех.

Олимпийскими чемпионами не рождаются, ими становятся. Сейчас я абсолютно уверена в этом. Становятся адским трудом, адской пахотой. Если сейчас оборачиваться назад и вспоминать всё пережитое, могу точно сказать, что Рита заслужила свою победу больше, чем кто другой.

Помню, была жуткая история, когда Рита подцепила какой-то вирус на Кубке мира в Баку, и слегла, едва мы прилетели в Бразилию. Я понимала, что её надо куда-то везти, потому что температура уже перевалила за 39. Звонила в Москву Ирине Александровне Винер, у которой был день рождения, не столько для того, чтобы её поздравить, а прежде всего чтобы спросить, что нам делать – ведь мы находились не в Рио, а в крошечном городке Апаресида, знаменитым своими церквями. Собственно, и жили мы при церкви – в комнатках, где над каждой кроватью висело распятие. И тренировались тоже в зале при церкви.

Винер долго не отвечала на звонки, а, когда я всё-таки дозвонилась, сказала немедленно везти Риту в больницу. Когда с вирусом удалось справиться, началось обезвоживание. Рита лежала пластом, не в состоянии подняться. Я реально не знала, что делать. Умоляла: «Риточка, ну, потерпи, ну, пожалуйста…», — цитирует Зарипову «Р-Спорт».