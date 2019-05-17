Минспорт будет содействовать кубинским бейсболистам в получении гражданства РФ

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что ведомство окажет содействие кубинским бейсболистам в получении российского гражданства.
В составе национальной команды, в частности, тренируется кубинец Джуниор Вальенте.
«Мы будем помогать в получении гражданства. У нас есть определённый порядок, ребята обращаются в миграционную службу. В команде есть несколько кубинцев, они также работают тренерами, помогают нашим ребятам. Они ассимилируются, поэтому их надо поддержать.
Это нормально — вопрос ассимиляции тех, кто хочет выступать за сборную России, не важно, в каком виде спорта. Кто видит себя россиянином, изучает русский язык, кто хочет помогать нашим детям тренироваться, развиваться и повышать мастерство. Здесь ничего такого нет.
Конечно, бейсбол для нас пока достаточно экзотический вид спорта. Конечно, сложно пока говорить о конкуренции с ведущими странами, но, думаю, есть возможности для прогресса. Возможно, мы сделаем несколько полей на одной из баз. Мы разрабатываем программу развития бейсбола", — приводит слова Колобкова ТАСС.
Бейсбол вошёл в программу Олимпийских игр в Токио.
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