Минспорт будет содействовать кубинским бейсболистам в получении гражданства РФ

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что ведомство окажет содействие кубинским бейсболистам в получении российского гражданства.

В составе национальной команды, в частности, тренируется кубинец Джуниор Вальенте.

«Мы будем помогать в получении гражданства. У нас есть определённый порядок, ребята обращаются в миграционную службу. В команде есть несколько кубинцев, они также работают тренерами, помогают нашим ребятам. Они ассимилируются, поэтому их надо поддержать.

Это нормально — вопрос ассимиляции тех, кто хочет выступать за сборную России, не важно, в каком виде спорта. Кто видит себя россиянином, изучает русский язык, кто хочет помогать нашим детям тренироваться, развиваться и повышать мастерство. Здесь ничего такого нет.

Конечно, бейсбол для нас пока достаточно экзотический вид спорта. Конечно, сложно пока говорить о конкуренции с ведущими странами, но, думаю, есть возможности для прогресса. Возможно, мы сделаем несколько полей на одной из баз. Мы разрабатываем программу развития бейсбола", — приводит слова Колобкова ТАСС.

Бейсбол вошёл в программу Олимпийских игр в Токио.