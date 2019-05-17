Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Российские биатлонисты могут выступать с отечественными винтовками с 2021 года

Российские биатлонисты могут выступать с отечественными винтовками с 2021 года
Другие / Биатлон 0

Новый отечественный комплекс «Ствол + патрон» для российских биатлонистов планируется выпустить в 2021 году, сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Альберт Баков.

«В настоящее время ЦНИИточмаш заключил соглашение о сотрудничестве с концерном „Калашников“ и Союзом биатлонистов России. В соответствии с соглашением „Калашников“ поставит нам спортивные винтовки Би-7-4 для проведения испытаний патронами „Олимп-БИ“. Для участия в испытаниях привлечём ведущих биатлонистов России. Массовый выпуск планируется на начало 2021 года», — цитирует Бакова «Р-Спорт».

Ранее Союз биатлонистов России объявил о сотрудничестве с букмекерской компанией.

Без лыж, патронов и надежды. Как лидеры сборной России превратили биатлон в цирк
В последней гонке сезона лучшие биатлонисты страны отрывались как могли: Малышко забыл лыжи, Елисеев – патроны, Волков – дорогу к финишу.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент