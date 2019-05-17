Российские биатлонисты могут выступать с отечественными винтовками с 2021 года
Новый отечественный комплекс «Ствол + патрон» для российских биатлонистов планируется выпустить в 2021 году, сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Альберт Баков.
«В настоящее время ЦНИИточмаш заключил соглашение о сотрудничестве с концерном „Калашников“ и Союзом биатлонистов России. В соответствии с соглашением „Калашников“ поставит нам спортивные винтовки Би-7-4 для проведения испытаний патронами „Олимп-БИ“. Для участия в испытаниях привлечём ведущих биатлонистов России. Массовый выпуск планируется на начало 2021 года», — цитирует Бакова «Р-Спорт».
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