Российские биатлонисты могут выступать с отечественными винтовками с 2021 года

Новый отечественный комплекс «Ствол + патрон» для российских биатлонистов планируется выпустить в 2021 году, сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Альберт Баков.

«В настоящее время ЦНИИточмаш заключил соглашение о сотрудничестве с концерном „Калашников“ и Союзом биатлонистов России. В соответствии с соглашением „Калашников“ поставит нам спортивные винтовки Би-7-4 для проведения испытаний патронами „Олимп-БИ“. Для участия в испытаниях привлечём ведущих биатлонистов России. Массовый выпуск планируется на начало 2021 года», — цитирует Бакова «Р-Спорт».

Ранее Союз биатлонистов России объявил о сотрудничестве с букмекерской компанией.