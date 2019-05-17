ВАДА рассказало о высоком проценте подлинности данных Московской лаборатории

Официальный сайт Всемирного антидопингового агентства проинформировал, что проверка данных Московской антидопинговой лаборатории ещё не завершена, но уже показала очень высокий процент подлинности информации.

«Процесс аутентификации ещё не закончен. Однако уже известно про очень высокий процент подлинности данных, полученных из Московской лаборатории», — говорится в сообщении.

Ранее пять экспертов успешно извлекли 2262 образца, которые были собраны в 4524 контейнера. Допинг-пробы вывезли из Москвы и отправили в аккредитованную ВАДА лабораторию за пределами России.

Напомним, в конце марта Российское антидопинговое агентство проинформировало, что Всемирное антидопинговое агентство отметило успешное выполнение РУСАДА работы по устранению недостатков, выявленных в ходе декабрьского аудита.

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