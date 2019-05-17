Стало известно, когда откроют дело по данным антидопинговой лаборатории в Москве

Первое дело на основе данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории, могут открыть в течение нескольких недель, информирует Inside the Games.

Ранее официальный сайт Всемирного антидопингового агентства проинформировал, что проверка данных Московской антидопинговой лаборатории ещё не завершена, но уже показала очень высокий процент подлинности информации. В конце апреля пять экспертов успешно извлекли 2262 образца, которые были собраны в 4524 контейнера. Допинг-пробы вывезли из Москвы и отправили в аккредитованную ВАДА лабораторию за пределами России.

Напомним, 20 сентября 2018 года исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.