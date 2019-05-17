Звезда мирового регби дисквалифицирован за слова, что «геи будут гореть в аду»

Австралийский регбийный союз на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с игроком Исраэлом Фолау из-за гомофобного поста в социальной сети.
30-летний спортсмен написал в «Инстаграме», что «геи будут гореть в аду». Он был отстранён от регби ещё в апреле. Независимая комиссия признала Фолау виновным в грубом нарушении кодекса поведения профессиональных игроков и потребовала его увольнения.
Таким образом, Исраэл не сможет помочь сборной Австралии на Кубке мира. Скорее всего, из-за этого инцидента регбист завершит карьеру в стране.
В прошлом году Фолау также отметился скандальным высказыванием, написав следующее: «Место геев в аду, пока они не заплатят за свои грехи и не вернутся к богу». Однако тогда никаких серьёзных санкций не последовало.
- 17 мая 2019
-
14:34
-
14:17
-
13:45
-
12:56
-
11:49
-
11:19
-
10:37
-
10:20
-
09:35
-
09:15
-
00:42
-
00:04
- 16 мая 2019
-
23:07
-
22:31
-
21:56
-
21:28
-
20:52
-
20:15
-
19:48
-
19:20
-
18:27
-
18:08
-
17:11
-
16:44
-
16:10
-
15:27
-
14:31
-
14:18
-
14:00
-
13:26
-
12:41
-
12:31
-
12:13
-
11:38
-
11:00