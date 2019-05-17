Звезда мирового регби дисквалифицирован за слова, что «геи будут гореть в аду»

Австралийский регбийный союз на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с игроком Исраэлом Фолау из-за гомофобного поста в социальной сети.

30-летний спортсмен написал в «Инстаграме», что «геи будут гореть в аду». Он был отстранён от регби ещё в апреле. Независимая комиссия признала Фолау виновным в грубом нарушении кодекса поведения профессиональных игроков и потребовала его увольнения.

Таким образом, Исраэл не сможет помочь сборной Австралии на Кубке мира. Скорее всего, из-за этого инцидента регбист завершит карьеру в стране.

В прошлом году Фолау также отметился скандальным высказыванием, написав следующее: «Место геев в аду, пока они не заплатят за свои грехи и не вернутся к богу». Однако тогда никаких серьёзных санкций не последовало.