Константинова рассказала, когда начнёт делать четверные прыжки

Российская фигуристка Станислава Константинова поделилась планами на будущее. В прошлом сезоне 18-летняя спортсменка стала четвёртой на чемпионатах России и Европы.

«Ввязываться в четверные 100% стоит, но не форсировать события и сломя голову бросаться к изучению этих элементов. Фигурное катание молодеет и молодеет, и ждать, когда всё вернется к тройным, можно до пенсии. Но пока четверного у меня нет в проработке, я нацелена на тройной аксель, а затем можно придумать что-то и посложнее.

Во второй половине произвольной программы у меня будет два каскада «3-3». Но маловероятно, что один из каскадов будет включать риттбергер. Учить его будем, я вообще делаю каскады с риттбергером, но всё же надо кататься чисто", — цитирует Константинову «Р-Спорт».