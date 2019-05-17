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Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Другие / Биатлон 0

Двукратная олимпийская чемпионка, немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер сообщила о решении завершить карьеру в 25 лет.

«Уважаемые болельщики, партнёры и друзья, пришло время прощаться! После невероятно тяжёлого сезона, состоящего из взлётов и падений, я больше не чувствую стопроцентной страсти, которая необходима для профессионального спорта. По этой причине я решила закончить биатлонную карьеру.

С детства я полностью посвящала себя биатлону, пережила невероятные моменты, познакомилась с замечательными людьми, в том числе с болельщиками, без которых всё это было бы невозможно.

Спасибо за все годы, которые я провела в этом виде спорта. Они сделали меня той, кем я являюсь! Чтобы освободить место для новых приключений, мне нужно закрыть биатлонную главу своей жизни», – написала Дальмайер в своём «фейсбуке».

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка 2018 года в спринте и гонке преследования, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира—2016/17. Лаура — единственная биатлонистка за всю историю, выигравшая 5 золотых медалей на одном чемпионате мира.

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