Губерниев — об уходе Дальмайер: в 25 лет! Никогда такого не было, и вот опять!
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение двукратной олимпийской чемпионки, немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер завершить карьеру в 25 лет.
«Людк, а Людк! Глянь, что деется? Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер взяла и завершила спортивную карьеру! Мотивация пропала, не чувствует страсть более. Во как! В 25 лет! Никогда такого не было, и вот опять», — написал Губерниев.
Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.
Лаура Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка 2018 года в спринте и гонке преследования, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира—2016/17. Лаура — единственная биатлонистка за всю историю, выигравшая 5 золотых медалей на одном чемпионате мира.
Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
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