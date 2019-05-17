Алиев: когда я был психологически убит, совсем не хотелось выходить на лёд

Российский фигурист Дмитрий Алиев подвёл итоги прошедшего сезона, а также рассказал, как ему удалось справиться с усталостью.

«После финала Кубка России у меня был достаточно тяжёлый период. Это был неудачный старт, какого я не припомню, разве что в детстве были неудачи такого рода. Психологически я был убит. Не находил мотивацию. Было тяжело физически и морально.

После финала Кубка России я немного покатался в шоу. Ходил на тренировки, катался, но так, чтобы пахать – такого не было. Если честно, у меня просто не было желания выходить на лёд. Чувствовал себя внутренне опустошенным. И тренерам говорил, что надо пережить, переждать этот момент, чтобы я внутри загорелся, появилось желание работать.

Мы с тренерами решили, что мне надо сделать перерыв, съездить в отпуск. И я наконец отдохнул. Как следует. С ребятами, с родителями. Думаю, сейчас всё должно пойти по накатанному, в гору.

Сейчас я раскатываю новые ботинки. Ежедневно на катке. По две тренировки в день. Возвращаюсь в форму. ОФП каждый день. Самое главное, что появилось желание работать. А если есть желание, то всё получится. Сейчас я прихожу на тренировки и катаюсь в удовольствие. У меня нет усталости. Я понимаю, что фигурное катание – это моё и мне это нужно.

Через несколько дней мы поедем на сбор в Италию. Новые программы будем ставить там. Есть намётки, разные идеи. К началу сбора определимся. После Италии будет ещё два сбора в Кисловодске и Елгаве. Надеюсь, к началу сезона всё сложится хорошо», — цитирует Алиева официальный сайт ФФККР.