Джима: понимаю, что уже край, должна всё привести в норму

Украинская биатлонистка Юлия Джима рассказала о проблемах со здоровьем, а также поделилась планами на летнее межсезонье.

«Я уже говорила, мне надо время, чтобы уладить всё по здоровью. Понимаю, что меня многие критикуют, всем не нравятся мои результаты в этом сезоне, и поверьте, мне они тоже не нравятся. Ждала я лучшего, чувствовала себя также гораздо лучше, но показать на гонках этого не могла, потому что были серьёзные проблемы со спиной. А опорно-двигательный аппарат в биатлоне – это всё. Насколько бы ты функционально ни был готов, всё равно максимум выдать очень тяжело. А у меня дошло до того, что по приезде в Киев мне даже ногами было больно двигаться. Сейчас я решаю эту проблему, уже месяц прохожу реабилитацию, но быстро это не получится. Надеюсь, скоро всё будет в порядке.

Посмотрим, насколько быстро я смогу включиться в работу. Если раньше я ещё тянула на своей мотивации, внутреннем резерве, то сейчас я понимаю, что уже край и, пока я всё не приведу в норму, за высокие результаты бороться не смогу. А по-другому мне не интересно.

Для спортсмена нет предела медалей. Каждый раз ты хочешь выиграть что-то новое. Медали ведь меняются, меняются ленточки, место проведения чемпионатов. Да и в квартире у меня ещё много свободных полочек, поэтому надо их заполнять (смеётся).

Если честно, соскучилась по тренировкам, мысли такие посещают, но потом ты думаешь: а может, ещё пока рано? Поэтому, чтобы не сделать хуже, нужно немного притормозить в этом плане. Физических нагрузок особо не делаю, но стараюсь себя держать в форме», — цитирует Джиму Xsport.

Биатлонистка Джима: чувствую, что я всем в команде мешаю