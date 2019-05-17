Винер-Усманова награждена орденом «Дружба»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову орденом «Достлуг» («Дружба»).
«Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой. Глава государства вручил Ирине Винер-Усмановой орден „Достлуг“, — сообщается на сайте президента Азербайджана.
Винер-Усманова, подготовившая ряд олимпийских чемпионок, имеет звания героя труда России, заслуженного работника физической культуры РФ, заслуженного тренера страны. Она возглавляет ВФХГ c 2008 года.
Орден «Дружба» вручается за особые заслуги в развитии дружеских, экономических и культурных связей между Азербайджаном и иностранными государствами, за вклад в укрепление дружбы народов, за выдающиеся заслуги в установлении мира и стабильности между странами и регионами.
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