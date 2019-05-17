Резцова: уход Дальмайер? Осталось много вопросов, как и к Нойнер

Советская и российская олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова выразила мнение по поводу завершения спортивной карьеры немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер.

«Насколько я знаю, в прошлом сезоне у неё было множество травм, скорее всего, данный итог — последствия проблем, связанных со здоровьем. Это ведь не первый случай завершения выступлений на столь раннем этапе карьеры. В 2011 году также в 25 лет закончила карьеру и Магдалена Нойнер. Тоже рано, и тоже осталось очень много вопросов. Какие-либо подозрения насчёт допинга я не хочу озвучивать. Полагаю, что и желание дотянуть до Олимпиады у Дальмайер отсутствует.

Не думаю, что она вернётся в биатлон. Как правило, редко кто возвращается. Исключением становятся роды. В декретный отпуск идут с мыслями именно родить и вернуться. Здесь же ситуация совсем иная, мы не знаем точных причин, моё мнение, как уже было сказано ранее, – постоянные проблемы со здоровьем», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Никитиным.