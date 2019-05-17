Самодурова: наслаждаюсь жизнью

Чемпионка Европы, российская фигуристка Софья Самодурова, находящаяся на отдыхе в Тайланде, опубликовала новые фотографии в купальнике.

«Наслаждаюсь жизнью», — подписала Самодурова одну из фотографий.

Самодурова, которой в июле исполнится 17 лет, до этого не радовала своих подписчиков откровенными снимками. Ранее ученица Алексея Мишина сфотографировалась в купальнике на фоне окна. За полчаса публикация набрала около двух тысяч «лайков».

В сезоне-2018/19 Самодурова удачно дебютировала во взрослых соревнованиях. Сначала отобралась в финал Гран-при, затем и в сборную России на чемпионат Европы в Минске, который выиграла, опередив олимпийскую чемпионку Алину Загитову. На чемпионате мира Софья стала восьмой, а на командном первенстве планеты помогла национальной команде завоевать бронзовые медали.

Фотографии доступны в "инстаграме" Самодуровой.