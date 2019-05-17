Самодурова: наслаждаюсь жизнью

Чемпионка Европы, российская фигуристка Софья Самодурова, находящаяся на отдыхе в Тайланде, опубликовала новые фотографии в купальнике.
«Наслаждаюсь жизнью», — подписала Самодурова одну из фотографий.
Самодурова, которой в июле исполнится 17 лет, до этого не радовала своих подписчиков откровенными снимками. Ранее ученица Алексея Мишина сфотографировалась в купальнике на фоне окна. За полчаса публикация набрала около двух тысяч «лайков».
В сезоне-2018/19 Самодурова удачно дебютировала во взрослых соревнованиях. Сначала отобралась в финал Гран-при, затем и в сборную России на чемпионат Европы в Минске, который выиграла, опередив олимпийскую чемпионку Алину Загитову. На чемпионате мира Софья стала восьмой, а на командном первенстве планеты помогла национальной команде завоевать бронзовые медали.
Фотографии доступны в "инстаграме" Самодуровой.
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