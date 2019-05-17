Дальмайер завершит карьеру «Рождественской гонкой»

Для немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер, которая объявила о завершении карьеры, заключительным стартом станет «Рождественская гонка». Об этом рассказал официальный представитель соревнований Мартин Шпикер.
«Королева биатлона Лаура Дальмайер объявила об окончании карьеры, в последний раз на дистанцию она выйдет 28 декабря в Гельзенкирхене», — приводит слова Шпикера ТАСС.
«Рождественская гонка» с 2002 года проходит на футбольном стадионе в Гельзенкирхене. Старт ближайших соревнований запланирован на 28 декабря.
Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка 2018 года в спринте и гонке преследования, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира—2016/17. Лаура — единственная биатлонистка за всю историю, выигравшая 5 золотых медалей на одном чемпионате мира.
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