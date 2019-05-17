Бильбао выиграл седьмой этап «Джиро д’Италия», Сиваков стал 21-м

Испанский гонщик Пелло Бильбао из «Астаны» стал победителем седьмого этапа веломногодневки Гранд-тура «Джиро д’Италия».

185 км из Васто в Акуилу россиянин Павел Сиваков из команды INEOS преодолел на 1 минуту 7 секунд медленнее победителя, это 21-е время.

В общем зачёте гонки лидерство сохранил итальянец Валерио Конти (Emirates). Сиваков остался 26-м, Ильнур Закарин (Katusha Alpecin) – 27-м.

Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Джиро д’Италия»

Седьмой этап. Васто – Акуила, 185 км

1. Пелло Бильбао (Испания, «Астана») – 4:06.27.

2. Тони Галлопан (Франция, AG2R) – отставание 0.05.

3. Давиде Формоло (Италия, Bora-Нansgrohe) – то же отставание…

21. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – + 1.07…

30. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — то же отставание.

109. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) — +9.56…

130. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) — +18.06.

Общий зачёт после семи этапов

1. Валерио Конти (Италия, Emirates) – 29:29.34.

2. Хосе Рохас (Испания, Movistar) – + 1.32.

3. Джованни Карбони (Италия, Bardiani – CSF) – + 1.41…

26. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – + 6.48.

27. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – + 7.00…

98. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +28.18…

154. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) — +1:05.58.