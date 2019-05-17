Бильбао выиграл седьмой этап «Джиро д’Италия», Сиваков стал 21-м

Испанский гонщик Пелло Бильбао из «Астаны» стал победителем седьмого этапа веломногодневки Гранд-тура «Джиро д’Италия».
185 км из Васто в Акуилу россиянин Павел Сиваков из команды INEOS преодолел на 1 минуту 7 секунд медленнее победителя, это 21-е время.
В общем зачёте гонки лидерство сохранил итальянец Валерио Конти (Emirates). Сиваков остался 26-м, Ильнур Закарин (Katusha Alpecin) – 27-м.
Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Джиро д’Италия»
Седьмой этап. Васто – Акуила, 185 км
1. Пелло Бильбао (Испания, «Астана») – 4:06.27.
2. Тони Галлопан (Франция, AG2R) – отставание 0.05.
3. Давиде Формоло (Италия, Bora-Нansgrohe) – то же отставание…
21. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – + 1.07…
30. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — то же отставание.
109. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) — +9.56…
130. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) — +18.06.
Общий зачёт после семи этапов
1. Валерио Конти (Италия, Emirates) – 29:29.34.
2. Хосе Рохас (Испания, Movistar) – + 1.32.
3. Джованни Карбони (Италия, Bardiani – CSF) – + 1.41…
26. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – + 6.48.
27. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – + 7.00…
98. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +28.18…
154. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) — +1:05.58.
- 17 мая 2019
-
18:40
-
18:11
-
17:56
-
17:29
-
16:59
-
16:51
-
16:23
-
16:05
-
15:47
-
15:21
-
14:51
-
14:45
-
14:34
-
14:17
-
13:45
-
12:56
-
11:49
-
11:19
-
10:37
-
10:20
-
09:35
-
09:15
-
00:42
-
00:04
- 16 мая 2019
-
23:07
-
22:31
-
21:56
-
21:28
-
20:52
-
20:15
-
19:48
-
19:20
-
18:27
-
18:08
-
17:11