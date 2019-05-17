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Нойнер: буду последней, кто не понял бы решения Дальмайер завершить карьеру

Нойнер: буду последней, кто не понял бы решения Дальмайер завершить карьеру
Другие / Биатлон 0

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, 12-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира немка Магдалена Нойнер прокомментировала решение своей соотечественницы, двукратной олимпийской чемпионки и семикратной чемпионки мира Лауры Дальмайер завершить карьеру. Обе спортсменки завершили карьеру в 25 лет.

«Я не ожидала этого, но также я вижу параллель с собственным решением: когда я всего достигла, у меня не было цели ещё пять раз выиграть чемпионат мира.

В то же время я буду последней, кто не понял бы этого. Я прекрасно понимаю, когда Лаура говорит, что сейчас хочет заниматься чем-то другим в жизни. Но в глубине души она, как и я, никогда полностью не расстанется с биатлоном», – сказала Нойнер в интервью Münchner Merkur.

Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
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