Васильев — об уходе Дальмайер из спорта: следовало бы пояснить причину

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал новость о том, что немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер приняла решение завершить карьеру в 25 лет.



«В её случае, конечно, это очень ранний уход из биатлона. Тем более что в свои юные годы она настолько титулованная спортсменка, что от неё болельщики ждали ещё больше рекордов и медалей. Видимо, какая-то серьёзная причина всё-таки существует. В прошлом году она уже завершала карьеру, но потом вернулась и у неё не пошло. Вне зависимости от страны, жалко, когда такие яркие спортсмены уходят. То, что она талантливая и выдающаяся спортсменка, ни у кого сомнений не вызывает.



Возможно, мы когда-нибудь и узнаем, что явилось причиной ухода. Но когда нет никакой дополнительной информации, то это очень странно. Вообще, отсутствие дополнительной информации вызывает всякие кривотолки и подозрения. Следовало бы всё-таки пояснить причину. Многие западные спортсмены, например такие как Фуркад, требуют от нас объяснений, как, например, от Логинова, который должен был покаяться в использовании допинга, по их мнению. Но при этом они считают, что они не должны ни перед кем оправдываться, отчитываться и пояснять ту или иную странную информацию. В данном случае она очень странная. Хотелось бы пояснений.



Может ли это быть связано с допингом? Да всё что угодно может быть. Тем более скандал, связанный с немецким доктором Марком Шмидтом, который сейчас всколыхнул всю Европу, которая так бурно обсуждала Россию в несуществующем заговоре против всего мира в отношении допинга. Теперь их позиции здорово пошатнулись, и тут, вдогонку, ещё резкое завершение карьеры Лауры Дальмайер. Это, конечно, только предположение, и, естественно, нет никаких прямых доказательств», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Росипом.

Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер завершила карьеру в 25 лет