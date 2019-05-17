Дальмайер: рада, что больше не надо быть доступной для антидопинговых проверок

Двукратная олимпийская чемпионка немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер прокомментировала решение завершить спортивную карьеру в 25 лет.

«Убеждена, что всегда нужны цели. Истинные цели, которые движут вами, значат для вас всё, ради которых вы всё бросаете на весы. Мне повезло достигать таких целей в течение карьеры. И их было настолько много, что сегодня в моём списке больше нет цели «биатлон». Необходимо усердно работать для достижения своих целей. Только тогда это настоящее, только тогда можно почувствовать это невероятное волнение от успеха. Но и это требует удачи или даже божественного благословения, если вы хотите достигать целей из года в год.

Сегодня нахожусь в точке, когда не знаю, какую именно поставить цель, не говоря уже о том, смогу ли когда-нибудь снова добиться успеха. Я больше не уверена на сто процентов, что хочу выступать в биатлоне на высшем уровне. Благословляя меня, родители говорили: «Выкладывайся полностью или не делай ничего».

Думаю, что жизнь — это намного больше, чем соревнования. И теперь я готова открыть новую главу. Не так просто сразу пойти по совершенно новому пути. Но даже маленький, неизведанный путь часто ведёт к самым красивым вершинам.

С нетерпением жду нового времени, новых перспектив, проблем и опыта. Также будет возможность провести больше времени в собственном доме, жить более спонтанно. Рада, что мне больше не нужно будет отчитываться каждую минуту, указывать точное местонахождение или быть доступной для антидопинговых проверок ежедневно с 6 утра до 11 вечера. Это стало серьёзным вторжением в частную жизнь, но, к сожалению, пока нет лучшей системы контроля для чистого и честного спорта», — приводит слова Дальмайер Sport1.de.