Садулаев возглавит сборную по вольной борьбе на Европейских играх в Минске
Тренерский штаб сборной России по вольной борьбе назвал состав команды на Европейские игры, которые пройдут в июне в Минске. В заявке команды три действующих чемпиона мира — победитель Олимпиады-2016 Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков и Завур Угуев, сообщает пресс-служба ФСБР.
Сборная России по вольной борьбе
До 57 кг. Завур Угуев — чемпион мира-2018.
До 65 кг. Ахмед Чакаев — двукратный призер чемпионатов мира.
До 74 кг. Заурбек Сидаков — чемпион мира-2018.
До 86 кг. Даурен Куруглиев — чемпион Европы-2017.
До 97 кг. Абдулрашид Садулаев — олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира.
До 125 кг. Анзор Хизриев — призёр чемпионата Европы-2019.
Соревнования по вольной борьбе пройдут на Европейских играх 25-27 июня.
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