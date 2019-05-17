Садулаев возглавит сборную по вольной борьбе на Европейских играх в Минске

Тренерский штаб сборной России по вольной борьбе назвал состав команды на Европейские игры, которые пройдут в июне в Минске. В заявке команды три действующих чемпиона мира — победитель Олимпиады-2016 Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков и Завур Угуев, сообщает пресс-служба ФСБР.

Сборная России по вольной борьбе



До 57 кг. Завур Угуев — чемпион мира-2018.

До 65 кг. Ахмед Чакаев — двукратный призер чемпионатов мира.

До 74 кг. Заурбек Сидаков — чемпион мира-2018.

До 86 кг. Даурен Куруглиев — чемпион Европы-2017.

До 97 кг. Абдулрашид Садулаев — олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира.

До 125 кг. Анзор Хизриев — призёр чемпионата Европы-2019.

Соревнования по вольной борьбе пройдут на Европейских играх 25-27 июня.