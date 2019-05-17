СБР попросит IBU объяснить задержку с вынесением решения по Васильевой

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что СБР на следующей неделе отправит запрос в Международный союз биатлонистов (IBU) с просьбой объяснить задержку с вынесением решения по делу о возможном нарушении антидопинговых правил Маргаритой Васильевой.
Решение по делу Васильевой, которая пропустила три внесоревновательных допинг-теста, антидопинговая комиссия IBU должна была вынести в конце апреля.
«На следующей неделе обратимся в IBU, будем узнавать, в чем причина задержки. Может, сделаем это через Российское антидопинговое агентство. В запросе попросим разъяснить позицию. Если IBU ничего не будет предпринимать, нам важно понимать, что мы сможем включить спортсменку в состав сборной», — приводит слова Драчёва ТАСС.
27-летняя Васильева в сезоне-2018/19 дебютировала в Кубке мира. На этапе в Оберхофе (Германия) она помогла сборной России занять первое место в эстафете. В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.
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