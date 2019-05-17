Непомнящий с победы стартовал на первом этапе Гран-при ФИДЕ в Москве

17 мая в Москве в Центральном доме шахматиста начался первый этап Гран-при ФИДЕ. В турнире с призовым фондом 130 тысяч евро принимают участие 16 гроссмейстеров экстракласса.

Соревнования проводятся по нокаут-системе. Соперники играют по две партии (белыми и чёрными) с классическим контролем. При счёте 1:1 победитель матча определяется на тай-брейке с укороченным контролем времени.



Результаты первых партий матчей



Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Уэсли Со ( США) — 1:0

Ян Непомнящий (Россия) — Левон Аронян (Армения) — 1:0

Радослав Войташек (Польша) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 1:0

Аниш Гири (Нидерланды) — Даниил Дубов (Россия) – 0,5:0,5

Теймур Раджабов (Азербайджан) — Хикара Накамура (Азербайджан) — 0,5:0,5

Сергей Карякин (Россия) — Александр Грищук (Россия) — 0,5:0,5

Вэй И (Китай) — Дмитрий Яковенко (Россия) – 0,5:0,5

Никита Витюгов (Россия) — Пётр Свидлер (Россия) — 0,5:0,5