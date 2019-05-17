Константинова назвала любимых футболистов «Зенита»

Фигуристка из Санкт-Петербурга бронзовый призёр Универсиады-2019 в Красноярске Станислава Константинова рассказала, как узнала, что «Зенит» стал чемпионом России по футболу.
«Папа пришёл домой очень счастливый и говорит: «Стася, «Зенит» — чемпион!» Я говорю: «Как же? Остались же ещё матчи». Он говорит: «Нет, Стася. «Зенит» — чемпион». А для меня нет ничего дороже, чем видеть папины искреннюю улыбку и хорошее настроение.
Недавно мы смотрели дома игру с «Краснодаром». Матч получился одним из самых красивых за последнее время. Помню, как отец кричал: «Дзюба — красавчик!»
Есть ли любимые игроки? Дзюба, конечно же. Ещё бы выделила Ярослава Ракицкого. Он перешёл только в этом сезоне, но уже успел неплохо показать себя. Его удары со штрафных просто великолепны», — приводит слова Константиновой Sport24.
Константинова одной из первых поздравила «Зенит» с чемпионством в своём «инстаграме». Питерский клуб выиграл золото чемпионата России досрочно, после 27-го тура.
- 17 мая 2019
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