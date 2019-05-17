Норицын: по линии антидопинговых служб к Егоровой не может быть претензий

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал включение в состав резервной команды для централизованной подготовки Анастасии Егоровой, которая пропустила минувший сезон из-за проблем со здоровьем.

«Она находится на сборах. Полноценно тренироваться начала с конца зимы — начала весны. Не буду говорить, какая у неё была проблема со здоровьем и какое вмешательство потребовалось. Это её личная жизнь, и если она захочет, то расскажет сама.

Она со мной работала уже два сезона, в позапрошлом сезоне она уже хорошо выступала, но в каждой из гонок ей не хватало одного точного выстрела. К весне, к чемпионату России, где Егорова одержала победу, все увидели её потенциал. Она скоростная девочка, а в подготовительном периоде прошлого сезона сделала шаг вперёд и в качестве, и в надёжности стрельбы. Жаль, что ей пришлось пропустить целый сезон, но сейчас мы разобрались со здоровьем и теперь всё должно сложиться. Это та спортсменка, которой стоит дать определённый карт-бланш.

Насколько я знаю, у неё нет ни одного «флажка» за пропущенные тесты и по линии антидопинговых служб к ней не может быть никаких претензий. Я полностью в этом уверен», — приводит слова Норицына News.ru.