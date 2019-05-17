Кузнецов и Шлейхер выиграли серебро в синхронных прыжках с трамплина в Лондоне

Российские спортсмены завоевали две медали в первый день пятого этапа Мировой серии по прыжкам в воду в Лондоне (Великобритания).

Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер выиграли серебряные награды в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина, уступив китайцам Ву Люсян и Ван Цонюан всего 1,56 балла.

Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали бронзовыми призёрами в синхронных прыжках с вышки. Победу одержали британцы Томас Дэйли и Мэтью Ли.

В соревнованиях женщин Мария Полякова и Кристина Ильиных стали пятыми в синхронных прыжках с трамплина. Победили австралийки Мэддисон Кини и Анабель Смит.

Прыжки в воду. Мировая серия. Пятый этап. Лондон, Великобритания

Мужчины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки

1. Ву Люсян/Ван Цонюань (Китай) – 418,68.

2. Евгения Кузнецов/Никита Шлейхер (Россия) – 417,12.

3. Александр Горшковозов/Олег Колодий (Украина) – 405,63.

Вышка. Синхронные прыжки

1. Томас Дэйли/Мэтью Ли (Великобритания) – 477,90.

2. Янь Хао/Лянь Цзунцзи (Китай) – 459,00.

3. Виктор Минибаев/Александр Бондарь (Россия) – 448,50.



Женщины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки

1. Мэддисон Кини/Анабель Смит (Австралия) – 323,70.

2. Лин Шан/Чан Яни (Китай) – 316,77.

3. Дженнифер Абель/Мелисса Ситрини (Канада) – 306,45…

5. Мария Полякова/Кристина Ильиных (Россия) – 291,90.