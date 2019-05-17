Кузнецов и Шлейхер выиграли серебро в синхронных прыжках с трамплина в Лондоне

Российские спортсмены завоевали две медали в первый день пятого этапа Мировой серии по прыжкам в воду в Лондоне (Великобритания).
Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер выиграли серебряные награды в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина, уступив китайцам Ву Люсян и Ван Цонюан всего 1,56 балла.
Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали бронзовыми призёрами в синхронных прыжках с вышки. Победу одержали британцы Томас Дэйли и Мэтью Ли.
В соревнованиях женщин Мария Полякова и Кристина Ильиных стали пятыми в синхронных прыжках с трамплина. Победили австралийки Мэддисон Кини и Анабель Смит.
Прыжки в воду. Мировая серия. Пятый этап. Лондон, Великобритания
Мужчины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки
1. Ву Люсян/Ван Цонюань (Китай) – 418,68.
2. Евгения Кузнецов/Никита Шлейхер (Россия) – 417,12.
3. Александр Горшковозов/Олег Колодий (Украина) – 405,63.
Вышка. Синхронные прыжки
1. Томас Дэйли/Мэтью Ли (Великобритания) – 477,90.
2. Янь Хао/Лянь Цзунцзи (Китай) – 459,00.
3. Виктор Минибаев/Александр Бондарь (Россия) – 448,50.
Женщины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки
1. Мэддисон Кини/Анабель Смит (Австралия) – 323,70.
2. Лин Шан/Чан Яни (Китай) – 316,77.
3. Дженнифер Абель/Мелисса Ситрини (Канада) – 306,45…
5. Мария Полякова/Кристина Ильиных (Россия) – 291,90.
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