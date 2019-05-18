Попов и Денисенко стали призёрами чемпионата мира по тхэквондо

На чемпионате мира по тхэквондо в Манчестере (Великобритания) определились победители в трёх весовых категориях. В соревнованиях мужчин россиянин Георгий Попов стал серебряным призёром в весе до 54 кг, уступив в финале южнокорейцу Чжун Сео Бае со счётом 24:53.

В категории до 68 кг первенствовал британец Брэдли Санден, бронзовым призёром стал двукратный призёр Олимпийских игр Алексей Денисенко.

В соревнованиях женщин в весовой категории свыше 73 кг третий чемпионат мира подряд выиграла британка Бьянка Уалкден.

Тхэквондо. Чемпионат мира. Манчестер, Великобритания

Мужчины. До 54 кг

1. Чжун Сео Бае (Южная Корея).

2. Георгий Попов (Россия).

3. Пауло Мело (Бразилия) и Армин Хадипур Сейгалани (Иран).

До 68 кг

1. Брэдли Санден (Великобритания).

2. Хавьер Перес Поло (Испания).

3. Дае Хун Ли (Южная Корея) и Алексей Денисенко (Россия).



Женщины. Свыше 73 кг

1. Бьянка Уалкден (Великобритания).

2. Чжен Шувин (Китай).

3. Дорис Поле (Хорватия) и Брисеида Акоста (Мексика)…

9-16. Ольга Музычка (Россия).