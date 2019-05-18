Тренер «Ростова-Дон»: команда показала, что голодна до победы в финале Суперлиги

Главный тренер «Ростова-Дон» Амброс Мартин подвел итоги первого финального матча гандбольной Суперлиги, в котором его подопечные в овертайме одержали победу над представительницами тольяттинской «Лады» со счётом 34:31.



«Хочу поздравить моего коллегу и товарища за эту игру и за весь сезон. «Лада» проделала потрясающую работу. Прошедший матч был очень тяжелым. У соперника было две недели, чтобы подготовиться к этому финалу. У нашей же команды не было для этого достаточно времени. Девушки действительно устали после «Финала четырёх», немного расстроены, что не выиграли Лигу чемпионов. К тому же было долгое путешествие.



Да, это сложнейшая игра, но наша команда показала, что, какая бы трудная ситуация ни была, будет сражаться до самого конца. Гандболистки сделали всё, чтобы сегодня победить, продемонстрировали характер, что позволило «Ростову-Дон» на последних минутах одержать победу. Мы выиграли в первом матче и должны ещё лучше подготовиться к ответной встрече, которая точно не станет лёгкой.



С технической точки зрения, для нас был очень важным старт матча, так как мы знали, что «Лада» с первых минут наступает сильно, жёстко. Я неудовлетворен началом — игра пошла мяч в мяч, нам не удавалось строить защиту так, как хотели. Именно поэтому нашей команде было очень тяжело в первом тайме. Во второй половине встречи мы смогли оказать больше давления в атаке и почувствовали себя увереннее в защите, держали дистанцию в счёте. Но были сложности, потому что «Лада» чувствовала: если не будет действовать, то проиграет, поэтому соперник много бросал с задней линии.



Игрой в овертайме доволен. Она была хорошей с самого начала. Команда продемонстрировала себя с лучшей стороны во всех аспектах, показала, что в хорошей форме, амбициозна и голодна до победы в финале Суперлиги», — приводит слова Мартина официальный сайт клуба «Ростов-Дон».

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Финал. Первый матч



«Лада» (Тольятти) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 31:34 (14:15).