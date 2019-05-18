Старший тренер «Лады»: у нас нет опыта играть овертаймы

Старший тренер «Лады» Александр Хомутов подвёл итоги первого финального матча чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги, в котором его подопечные проиграли «Ростову-Дон» со счётом 31:34.
«Наша команда была очень хорошо готова. Все, как могли, старались, спасибо девочкам за игру. Жаль, не обошлось без ошибок, из-за которых приходилось всё время догонять соперниц. Но мы проявили характер на последних десяти минутах основного времени. Было видно, что у команды есть и силы, и желание сравнять счёт, попытаться выиграть, но не удалось. А дополнительное время с самого начала у нас не пошло. Мне кажется, сказалось, что у «Лады» нет опыта играть овертаймы. Тем не менее мы не опускаем руки и в Ростове постараемся снова дать бой», — цитирует Хомутова официальный сайт «Лады».
Вторая встреча серии до двух побед пройдёт 21 мая в Ростове-на-Дону.
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